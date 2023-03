1,2 Milliarden Euro : Rekordhaushalt für die Stadt Aachen genehmigt

Aachen Einen ausgeglichenen Haushalt kann die Stadt Aachen für das Jahr 2023 nicht vorweisen. Genehmigt hat ihn die Bezirksregierung Köln als Kommunalaufsicht aber trotzdem.

Die Bezirksregierung Köln hat den Haushalt der Stadt Aachen für das Jahr 2023 ohne Auflagen genehmigt. Das teilt das städtische Presseamt am Montag mit. Der Rat der Stadt Aachen hatte den Haushaltsplan am 1. Februar verabschiedet. Mit der öffentlichen Bekanntmachung sei die Rechtskraft für den Haushaltsplan mit einem Volumen von fast 1,2 Milliarden Euro gegeben und die Handlungsfähigkeit der Stadt Aachen sichergestellt.

Besondere Herausforderungen, die sich für den Haushalt der Stadt Aachen durch die Covid-19-Pandemie, in deutlich größeren Umfang durch den Krieg in der Ukraine, insbesondere in Bezug auf die Unterbringung von geflüchteten Personen und steigenden Kosten für Energie, ergeben, können demnach auch durch die finanzielle Unterstützung von Bund und Land bewältigt werden.