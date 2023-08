Saisonende naht : Rekord: Fast 50.000 Besucher im Freibad Hangeweiher

Aachen Erst viel Sonne, dann viel Regen: In dieser Saison wurde im Hangeweiher ein neuer Rekord aufgestellt. Trotzdem wird das Freibad jetzt vorzeitig geschlossen. Warum?

Das Aachener Freibad Hangeweiher schließt am Donnerstag, 31. August, für dieses Jahr seine Tore – also etwas früher als sonst. Der Grund, warum nicht wie üblich noch bis zum ersten Sonntag im September unter freiem Himmel geschwommen werden kann: Der Beginn des dritten Bauabschnittes zur Modernisierung des Freibads, bei dem die alten Gebäude mit den Duschen, Umkleiden, der Zuschauertribüne und weiteren Räumen abgerissen und dann in den zwei Saisonpausen neu errichtet werden.