Unterschiedliche Betrugsmaschen : Regionetz warnt vor Betrügern

Vorsicht ist bei ungebetenen Gästen an der Haustür gefragt. Regionetz warnt erneut vor Betrügern, die sich als Mitarbeiter ausgegeben. Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Aachen/Stolberg Der Aachener Netzbetreiber Regionetz warnt aktuell vor Betrügern, die sich als Mitarbeiter des Unternehmens ausgeben.

Beim Netzbetreiber Regionetz haben sich in den letzten Tagen Kunden wegen verschiedener versuchter Betrugsfälle gemeldet.

In Stolberg wurden Kunden in einem Anschreiben aufgefordert, ihre Zählernummer und Zählerstand mitzuteilen. Als Absender wurde „Ihre Netzgesellschaft“ angegeben. Die Regionetz weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich hierbei nicht um ein Schreiben des Unternehmens handelt und rät, im Zweifelsfall nachzufragen und keine Daten zu übermitteln, wenn es sich nicht um den zuständigen Netzbetreiber oder das Versorgungsunternehmen handelt.

Auch in Aachen kam es in dieser Woche zu Vorfällen, bei denen Betrüger versucht haben, sich Zugang zu Wohnung zu verschaffen. Als Grund gaben sie an, das Wasser überprüfen zu müssen.