Alemannia Aachen : Von einem Angstgegner zum nächsten Angstgegner

„Die Mutter aller Niederlagen“: Nils Winter – hier im Duell gegen Wuppertals Tim Korzuschek – will das Auftaktspiel ganz schnell aus dem Gedächtnis streichen. Foto: Jérôme Gras

Aachen Dienstreisen des Aachener Fußball-Regionalligisten zum SV Lippstadt waren noch nie erfolgreich. Diesmal will die Alemannia den Frust nach dem Auftaktspiel in positive Energie umwandeln.

275 Spiele in verschiedenen Fußball-Regionalligen hat Nils Winter im Laufe der Jahre gesammelt. Der heimgekehrte Verteidiger von Alemannia Aachen hat schon einiges erlebt in seiner Karriere. Aber das in der Nachspielzeit verlorene Spiel gegen den Wuppertaler SV, „das war die Mutter aller Niederlagen“, sagt der 29-Jährige. Nie zuvor fühlte sich eine Niederlage unnötiger und ungerechter an als an diesem Abend, als eine Fehlentscheidung der Schiedsrichter die Mannschaft, die den Sieg schon vor Augen hatte, aus der Spur trug. „Daran hatte ich richtig zu knabbern“, sagt Winter noch ein paar Tage später, „ich verliere lieber 4:0 als so.“

Winters emotionale Fallhöhe war extrem: die Familie im Stadion, die Freunde am Stream, der Tivoli pickepackevoll – bis zum Beginn der Nachspielzeit war dies der Rahmen für eine schöne Heimkehr. Das Happy End zerplatzte in den letzten Sekunden der Partie wie eine Seifenblase. „Ich kann damit nur schwer umgehen“, sagt der erfahrene Abwehrspieler.

Bis Montagnachmittag dauerte die Frustbewältigung am Tivoli, dann wurde das Spiel noch einmal in kleinen Video-Szenen analysiert – und zu den Akten gelegt. Die Gegenwart wartet mit neuen Herausforderungen. Helge Hohl haderte nicht nur mit der überflüssigen Niederlage, Aachens Trainer war auch unzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft in der zweiten Halbzeit. Zunehmend verschanzte sich seine Mannschaft, ohne die besprochene Entlastung zu organisieren. Die Räume waren zwar vorhanden, aber sie wurden nicht bespielt, die Schienenspieler waren zugestellt. Das Team stand vor einer gigantischen Kulisse unter Druck. Am Spielfeldrand überlegten sie, ob sie die Statik des eigenen Spiels verändern sollten, um mehr Zugriff zu erhalten. Aber weil Wuppertal sich mit viel Ballbesitz nur wenige Chancen erobern konnte, blieb es bei der Taktik. Auch das ist intern besprochen und aufgearbeitet, sagt Hohl.

Nach dem Spiel ist immer auch vor dem Spiel, seit Montag liegt der Fokus auf der ersten Auswärtspartie in dieser Saison. Von einem Angstgegner zum nächsten. Gegen Wuppertal wurde schon fünf Jahre lang nicht mehr gewonnen. Und Dienstreisen zum SV Lippstadt waren bislang meistens Spritvergeudung. Auf dem kleinen Platz, auf dem der Rasen auch schon mal länger wachsen darf, um technisch ambitionierte Teams zu irritieren, gab es bisher nichts zu holen. Bei fünf Gastspielen erzielte Alexander Heinze den einzigen Treffer. Das war im April, damals fiel der Ausgleich in der Nachspielzeit durch einen offenkundigen Abseitstreffer. Aber solche Geschichten von ungerechten Gegentreffern wollen sie am Ende der Woche nicht mehr hören am Tivoli. „Wir sind entschlossen, unsere Qualität abzurufen“, sagt Winter vor dem ersten Spiel in der Ferne.

Die Mannschaft von damals hat ohnehin mit der aktuellen nicht mehr viel gemeinsam. „Wir haben viele erfahrene Spieler in unseren Reihen, es gibt keine Versagensangst“, sagt der Verteidiger nach der Auftakt-Niederlage. Im Gegenteil. Diese trostlose Statistik soll am Freitagabend im Schredder landen. „Es geht in den nächsten Spielen darum, den Frust in Stärke und Punkte umzuwandeln“, sagt Hohl. Der junge Trainer hat nahezu freie Auswahl beim Personal, nur Sascha Marquet und Mika Hanraths sind aktuell krankgeschrieben. „Es kommen Spieler mit Qualität zurück, es gibt enge Entscheidungen“, sagt er.

Die Mannschaft reist nach dem Training bereits am späten Donnerstag nach Westfalen, um dort zu übernachten. Die lange Anreise soll am Spieltag nicht mehr in den Knochen stecken. Zu Hause bleiben nur Ersatztorwart Jan Strauch sowie die beiden Abwehrspieler Jan-Luca Rumpf und Lars Oeßwein, die eine längere Wettkampfpause hinter sich haben.

In Lippstadt erwartet sie eine ausverkaufte Arena mit etwa 600 Besuchern aus Aachen. Nach dem Umbau sind in dem Stadion vorerst nur 1000 Zuschauer zugelassen. Deswegen ist man beim Gastgeber nicht sonderlich glücklich darüber, dass das Team, das die meisten Fans mitbringt, so früh in der Saison vorbeischaut. Aus der Aufstellung macht Hohl diesmal auch intern ein größeres Geheimnis, erst ein paar Stunden vor dem Anpfiff wird er seinen Spielern Formation und Matchplan bekanntgeben.

Mögliche Aufstellung: Johnen - Winter, Uzelac, Afamefuna, Strujic - Herzog, Müller, Baum - Schaub, Brasnic, Scepanik

Bilanz: 4 Siege/3 Remis/4 Niederlagen/11:13 Tore

Schiedsrichter: Alexander Schuh (Düsseldorf)