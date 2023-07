Radrennen in Aachen : Regen trübt die Stimmung rund um Dom und Rathaus nicht

Aachen Rasanter Sport in der Innenstadt: Die Radrennen rund um Dom und Rathaus haben Tradition. Nach der Coronapause wurde jetzt wieder durchgestartet.

„Angst darf man nicht haben“, betont Andreas Schruff, und so rasen die Radsportler tatsächlich gefühlt in höchster Geschwindigkeit am Rathaus in Aachen vorbei. Es regnet, und die Strecke bietet alles andere als beste Bedingungen, aber dennoch erreichen die Sportler auf gerader Strecke Geschwindigkeiten von rund 45 Stundenkilometer