Silvester in Aachen : Bessere Kontrollen und mehr Verständnis gefordert

Aachen In der Silvesternacht haben sich viele Feiernde in der Aachener Innenstadt nicht an das Feuerwerksverbot gehalten. Zu größeren Brandschäden kam es in der City zwar nicht. Was bedeutet aber die Ignoranz einiger Altstadtbesucher für kommende Neujahrsfeiern? Wir haben uns umgehört.