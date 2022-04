Brandwunden : Rauchender Patient verursacht Feuer im Luisenhospital

Update Aachen Ein rauchender Patient hat in der Nacht zu Mittwoch einen Brand im Aachener Luisenhospital verursacht. Die Feuerwehr rückte an, um die Flammen im siebten Obergeschoss zu löschen.

Die Schmacht muss groß gewesen sein. Offenbar hat ein Patient im Luisenhospital in Aachen sich in der Nacht eine Zigarette angesteckt – und damit ein Feuer in seinem Zimmer verursacht.

Die Station selbst wurde nach Angaben der Sprecherin nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die anderen in Sicherheit gebrachten Patienten wurden auf die Nachbarstation verlegt. Noch in der Nacht konnten sie wieder in ihre Zimmer zurückkehren. Eine Gefährdung habe zu keinem Zeitpunkt bestanden. „Das besonnene und schnelle Eingreifen unserer Mitarbeitenden hat dem Patienten das Leben gerettet und einen weiteren Ausbruch des Brandes verhindert“, sagte Ralf Wenzel, Vorstandsvorsitzender des Luisenhospitals.