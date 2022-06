Wahlwerbung : Ratsfraktion Zukunft will Materialschlachten eindämmen

Der neue Landtag hat bereits die Arbeit aufgenommen, doch viele Wahlkampfplakate hängen immer noch. Sie erinnern an Materialschlachten, die nicht jedem gefallen. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Von Wahl zu Wahl scheint die Zahl der Plakate in der Stadt und am Straßenrand zu wachsen. Die Aachener Fraktion Zukunft will das ändern und Großplakate gleich ganz verbieten.