Kostenpflichtiger Inhalt: Konzertreigen hilft der Club-Szene : Rasanter Live-Marathon für Pantoffelfans

Hofft auf reichlich Resonanz für den guten Zweck: Remo Schwabe versüßt den Fans handgemachter Musik den Start ins neue Jahr mit einem Live-Event per Internet. Zehn Solisten und Bands geben sich am 2. Januar die Ehre. Der Erlös des Konzertreigens kommt drei Aachener Clubs zugute. Foto: Harald Krömer

Aachen „Friends with guitar“: Ein rund fünfstündiges Festival mit etlichen Musikern, das am 2. Januar live im Netz zu erleben ist, soll drei bekannten Aachener Clubs in der Krise helfen.