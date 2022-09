Polizei meldet : Räuberischer Diebstahl an der Schanz in Aachen

Räuberischer Diebstahl an der Schanz in Aachen

Der Vorwurf des räuberischen Diebstahls steht nach einer Tat am Samstag an der Aachener Schanz im Raum. Die Polizei handelte schnell. Foto: dpa/Carsten Rehder

Aachen Zwei Männer bedrängen 59-Jährigen an der Bushaltestelle an der Schanz und berauben ihn. Ein aufmerksamer Zeuge ist zur Stelle.

Zwei Männer im Alter von 24 und 25 Jahren sind am Samstagabend im Rahmen einer Nahbereichsfahndung der Aachener Polizei als Tatverdächtige festgenommen worden. Die Polizei geht von einem räuberischen Diebstahl aus.

Am vergangenen Samstag sollen die beiden Männer kurz vor 18 Uhr im Wartehäuschen der Bushaltestelle An der Schanz einen 59-jährigen Aachener zunächst auf Englisch nach dem Weg in Richtung Innenstadt gefragt haben.