Aachen sieht Rot : Radweg für 22.000 Euro eingefärbt

Aachen Am Amsterdamer Ring wurden Hunderte Meter Radweg für viel Geld rot eingefärbt. Das erhöht dort zwar nicht die Sicherheit, entspricht aber Ziel 4 des Radentscheids.

Am Amsterdamer Ring sehen Verkehrsteilnehmer Rot. Ab der Vaalser Straße hat die Stadt Aachen bergauf einen Radweg in einer langen Rechtskurve über Hunderte Meter rot eingefärbt, obwohl dort gar keine gefährliche Einmündung existiert. Der Radweg ist sogar durch einen Grünstreifen von der Autofahrbahn getrennt, darf nur aufwärts Richtung Lütticher Straße auf der rechten Seite befahren werden – was hier allerdings regelmäßig von Radfahrenden ignoriert wird.

22.000 Euro hat die Roteinfärbung im vergangenen Juni gekostet. Die Signalfarbe bringt hier zwar keinen Sicherheitsgewinn, ist aber gemäß Ziel 4 des Radentscheids genau so gewollt. Denn: Die komplette neue Radinfrastruktur soll einheitlich rot eingefärbt werden – wogegen sich übrigens nicht nur Anwohner der geplanten Fahrradstraße in der Krakaustraße wehren. Die Argumente der Rot-Gegner: Die Farbe zerbrösele zu schnell, sei nicht robust, sehe hässlich aus, sei überflüssig – wenn die Verkehrsführung vernünftig mit Piktogrammen auf dem Boden und Verkehrszeichen ausgeschildert wird.

Nur gefährliche Passagen direkt auf der Fahrbahn – also an Einmündungen und Kreuzungen etwa – sollten durch Roteinfärbung Aufmerksamkeit erzeugen und dadurch Fahrfehler, zum Beispiel beim Spurwechsel, vermeiden helfen. Der unachtsame Spurwechsel eines Lkw-Fahrers hatte 2019 auf der Vaalser Straße eine Radfahrerin das Leben gekostet.

Ben Jansen, Vorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) in Aachen, erläutert, dass der Radweg – dem Autos gar nicht nahe kommen können – durch die Roteinfärbung leichter von dem parallel hinter einem weiteren Grünstreifen verlaufenden Fußweg zu unterscheiden ist. „In diesem Zusammenhang gehört die Roteinfärbung schlichtweg seit dem Radentscheidsbeschluss zu den Kosten der Aachener Radinfrastruktur hinzu“, sagt Jansen auf Anfrage unserer Zeitung. „Das Geld hätte an der Umsetzung anderer Projekte im Rahmen des Radentscheids wahrscheinlich auch nicht gravierend viel beschleunigen können“, erklärt er.

Überall, wo Straßenbaumaßnahmen zu besserer Radinfrastruktur führen, soll die Farbe Rot – jedenfalls in der Theorie – die Hauptrolle übernehmen. „Im Bereich zwischen der Vaalser Straße und der Zufahrt zur Grundschule Bildchen wurde der Radweg im Jahr 2021 infolge einer Regionetz-Maßnahme saniert und auf 2,30 Meter verbreitert“, erläutert die Stadt. „Somit wurde hier ein Radweg hergestellt, der den Anforderungen des Ziels 3 des Radentscheides entspricht. Mit der Roteinfärbung des Radweges in diesem Abschnitt wurde auch dem Ziel 4 der Radentscheides entsprochen“, erklärt Stadtsprecher Stefan Herrmann auf Anfrage.

Ein Sicherheitsgewinn – wie etwa durch die jüngsten Rotmarkierungen auf der Fahrbahn der Krefelder Straße vor der Bastei – ist also nicht notwendig. Hauptsache, alle Radwege und Radschutzstreifen werden in den kommenden Jahren rot. Es geht um zig Kilometer – eine Millionensumme. Für die 22.000 Euro teure Roteinfärbung der Kurve am Amsterdamer Ring hätte man übrigens 220 Fahrradbügel kaufen können. Die gibt es ab 100 Euro. Und sie werden in der Stadt tatsächlich vielerorts vermisst.