Unfall am Boxgraben : Radfahrerin mit Kind übersieht Auto

Unfall am Boxgraben

Eine Radfahrerin samt Kind im Kindersitz ist am Dienstagmorgen mit einem Auto zusammengestoßen (Symbolbild). Foto: Colourbox

Update Aachen Bei dem Unfall am Boxgraben hat eine Radfahrerin zusammen mit ihrer Tochter in einem Kindersitz ein entgegenkommendes Auto übersehen. Bei dem Zusammenstoß wurden beide leicht verletzt.

Nach Angaben der Polizei sei der Unfall in Aachen gegen 8.20 Uhr am Dienstag passiert. Laut ersten Erkenntnissen war eine 25-jährige Aachenerin zusammen mit ihrer zweijährigen Tochter mit dem Rad auf dem Boxgraben unterwegs. Beim Abbiegen in die Mozartstraße übersah die Radfahrerin ein entgegenkommendes Auto. Es kam zum Zusammenprall.