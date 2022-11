Mozartstraße wieder frei : Radfahrerin mit Kind am Boxgraben von Auto erfasst

Radfahrerin mit Kind am Boxgraben von Auto erfasst

Eine Radfahrerin samt Kind im Kindersitz ist am Dienstagmorgen mit einem Auto zusammengestoßen (Symbolbild). Foto: Colourbox

Aachen Nach einem Unfall am Boxgraben in Aachen befindet sich eine Radfahrerin zusammen mit ihrem Kind im Krankenhaus. Sie wurden von einem Auto erfasst.

Nach Angaben der Polizei sei der Unfall in Aachen gegen 8.20 Uhr am Dienstag passiert. Viele Details gebe es noch nicht, lediglich, dass eine Radfahrerin zusammen mit ihrem Kind an der Kreuzung der Mozartstraße mit dem Boxgraben von einem Auto erfasst wurde.