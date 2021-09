Von Auto erfasst : Radfahrerin bei Unfall am Seilgraben schwer verletzt

Ein Auto erfasste die Radfahrerin beim Abbiegen (Symbolbild). Foto: Colourbox

Aachen Schwer verletzt wurde eine Radfahrerin am Samstagabend bei einem Unfall am Seilgraben in Aachen. Sie wurde von einem Auto erfasst, das rechts abgebogen war.

Um 18.10 Uhr erreichte die Polizei die Meldung zu dem Unfall. Ein Auto – zum Fahrer oder der Fahrerin gab es auch am Sonntagmorgen noch keine genauen Angaben – und die Radfahrerin waren auf dem Seilgraben in Richtung Bushof unterwegs. Auf Höhe des Parkhauses bog der Wagen nach rechts ab und erfasste dabei die Frau. Sie erlitt schwere Verletzungen

Die Straße am Unfallort musste rund eine Stunde lang gesperrt bleiben.

Wir berichten aktuell weiter.

(red)