Frau schwer verletzt : Radfahrerin am Europaplatz übersehen

Die Polizei ist zu einem Unfall am Europaplatz gerufen worden (Symbolbild). Foto: dpa/Stephan Jansen

Aachen Am Mittwochnachmittag ist eine Radfahrerin am Europaplatz schwer verletzt worden. Ein Autofahrer hatte sie beim Einbiegen in den Kreisverkehr übersehen.