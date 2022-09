Verkehrsunfall : Radfahrer bei Unfall am Hansemannplatz schwer verletzt

Aachen : Ein Jahr danach: Ein tödlicher Unfall und die Folgen Spätestens seit dem schrecklichen Unfall, bei dem heute vor einem Jahr eine junge Radfahrerin mit einem Linienbus kollidierte und starb, ist klar: Der Hansemannplatz ist für Radfahrer nicht sicher genug. Doch was hat sich dort und an anderen Gefahrenpunkten in der Stadt seitdem getan? Und was soll in den kommenden Monaten noch getan werden?