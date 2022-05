Hightech-Champion aus Aachen : Pulsar Photonics punktet mit Tempo und Präzision weltweit

Das Aachener Unternehmen Pulsar Photonics ist eine überaus erfolgreiche Hochtechnologie-Ausgründung aus dem Fraunhofer Institut für Lasertechnik. Stephan Eifel, Jens Holtkamp und Joachim Ryll (von links) haben die in Herzogenrath und Verlautenheide ansässige Firma gegründet. Foto: Andreas Schmitter

Aachen Außergewöhnlich und erfolgreich: Pulsar Photonics zählt zu den am stärksten wachsenden Unternehmen Europas. Ihre Maschinen und Optikmodule zur Laser-Mikrobearbeitung stehen in immer mehr Laboratorien genauso wie in der industriellen Produktion.