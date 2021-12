Problemstelle am Aquis Plaza : Prügel, Drogen und Randale am Adalbertsberg

Treffpunkt für die Jugendszene: Am Hintereingang des Einkaufszentrums Aquis Plaza häufen sich die Einsätze von Polizei und Ordnungsamt. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Am Adalbertsberg häufen sich Beschwerden über aggressive Jugendgruppen. Die Polizei greift an der „Problemstelle“ am Aquis Plaza nach etlichen Schlägereien und Straftaten durch.