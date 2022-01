Demo in Aachen : „Fridays for Future“ demonstrieren gegen Atomkraft

Teilnehmer der „Fridays for Future“-Demonstration in Aachen tragen Schilder, auf denen „Kinder haften für ihre Eltern“ steht. Foto: Andreas Herrmann

Aachen Die EU will Gas und Atomkraft als nachhaltige Energieträger einstufen. „Fridays for Future“ hat am Freitag in Aachen dagegen demonstriert.