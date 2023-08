Bezirksvertretung bezieht Stellung : Protected Bike Lane an Saarstraße soll bleiben – aber ohne Zusatzkosten!

Die Leitschwellen, die den Radweg von der Fahrbahn abtrennen, sind gelb. Ob das ein Problem wird, wenn das Provisorium verstetigt wird? Foto: Harald Krömer

Aachen Die Verstetigung der Protected Bike Lane stößt auf Zustimmung, allerdings sorgt ein farblicher Austausch der Leitschwellen – Kosten 55.000 Euro – für Gesprächsbedarf in der Bezirksvertretung Aachen-Mitte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Werner Czempas

In der Bezirksvertretung Aachen-Mitte präsentierte die Verwaltung einen kuriosen Vorschlag. Kurios, weil der Sinn nicht so recht zu begreifen war. Es geht um ein gelb-weißes Farbenspiel an der Saarstraße. Die Bezirksvertreter stoppten das 55.000 Euro teure Unterfangen.

Auf der Saarstraße zwischen Ponttor und dem „Knoten Bastei“ lässt sich gut radeln. Ein im Mai vorigen Jahres angelegter breiter Radfahrstreifen – baulich geschützt, weshalb er sich Protected Bike Lane (PBL) nennt – bringt Radfahrer sicher und komfortabel ihrem Ziel entgegen. Es ist ein provisorischer Radfahrstreifen. Weshalb die Fachleute von einer „temporären Verkehrsfreigabe“ sprechen, also von einer zeitweiligen, vorübergehenden Regelung. Jede Menge städtische Abteilungen, Fachbereiche, Dienststellen und Experten vor Ort haben die provisorische PBL inspiziert und „sehr überwiegend als gut und die Verkehrssicherheit erhöhend bewertet“, so die Verwaltung.

Weil sich die PBL seit mehr als einem Jahr also bewährt, empfiehlt die Verwaltung nun „die Verstetigung der Verkehrssituation in der Saarstraße“. Das heißt, aus dem provisorischen und zeitweiligen Radfahrstreifen soll eine „dauerhafte, geschützte Radverkehrsanlage“ bis zum endgültigen Ausbau der Saarstraße in fernen Jahren werden. Soweit war dem Vorschlag der Verwaltung problemlos zu folgen. Das Kuriose folgte. Die Protected Bike Lane Saarstraße ist durch gelbe Leitschwellen mit Mini-Baken markiert. Die Dinger sind fest im Boden verankert. Ihre Montage hat mit allem Drum und Dran rund 60.000 Euro gekostet. Soweit so gut.

Was – außer den Grünen – die meisten Bezirksvertreter aber verwirrte und rätseln ließ, liest sich in der Vorlage der Verwaltung so: „Für die Verstetigung der Verkehrssituation sollen diese gelben Leitschwellen ausgetauscht werden. Um den dauerhaften Charakter der geschützten Radverkehrsanlage zu unterstreichen, werden weiße Leitschwellen mit Mini-Baken in der Saarstraße installiert. Die Kosten für den Austausch der gelben in weiße Leitschwellen betragen 55.000 Euro.“

Die SPD, legte ihr Sprecher Patrick Deloie los, verschließe sich nicht einer Verstetigung der derzeitigen Verkehrsführung, die 55.000 Euro nur für den bloßen Austausch der Farben, „aus gestalterischen Gründen, ohne dass eine enorme Verbesserung“ zu erkennen sei, könne man aber sparen. Den Kritikern der Mobilitätswende dürfe „nicht noch mehr Futter“ gegeben werden. Wenn man eine höhere Akzeptanz der Verkehrswende wolle, seien die 55.000 Euro unnötig. „Das würde einen Schatten werfen auf jede sinnvolle Maßnahme“, so Deloie.