Walzerkönig aus Maastricht : Warum Profi-Musiker André Rieu kritisieren

Walzerkönig André Rieu spielt Klassik für die Massen. Das ruft auch Kritiker auf den Plan. Foto: arifoto UG/dpa-Zentralbild/dpa/arifoto UG

Analyse Maastricht Die Konzerte des Stargeigers sind eine weltweite Erfolgsstory. Doch seine Klassik-Darbietungen sind manchen ein Dorn im Auge. Der Musik-Kritiker von „De Limburger“ analysiert.

Von Maurice Wiche

André Rieu reist seit Jahren mit seinem Orchester um die Welt und spielt seine Konzerte immer vor ausverkauften Sälen und Stadien. Zwischen dem 6. und 23. Juli bespielt er wieder den ausverkauften Vrijthof in Maastricht. Die Besucher reisen oft Hunderte von Kilometern, planen manchmal sogar ihren Urlaub, und sprechen hinterher oft von unvergesslichen Glücksmomenten.

Bei Berufsmusikern ist das anders, sie besuchen die Konzerte im Allgemeinen nicht gerne und üben auch Kritik an seiner Musik. Warum ist das so? Hängt es mit beruflicher Eifersucht zusammen oder spricht daraus gar eine gewisse Verachtung? Fachliche Kritik an der Musik von André Rieu muss aber erlaubt sein.

Denn Rieu reduziert alles auf mundgerechte Proportionen: Die Stücke dauern im Durchschnitt nicht länger als drei oder vier Minuten, und das Hauptziel ist meist die Wiedererkennbarkeit. Im Grunde handelt es sich um eine Liste von Zugaben oder, anders gesagt, um eine Art von klassischer Einsteigermusik. Außerdem decken seine Arrangements nur einen sehr kleinen Teil des klassischen Repertoires ab: Sinfonien und Solokonzerte – das übliche Programm für den Konzertsaal – sind nicht enthalten.

Kurzer Spannungsbogen

Dieser kurze Spannungsbogen ist ideal für diejenigen, die nicht so sehr in der Welt der klassischen Musik zu Hause sind (und davon gibt es viele). Aber für diejenigen, die eine professionelle Ausbildung absolviert haben, sind die oben genannten Zutaten eher ein Hindernis. Nicht, dass ein Profi diese Art von Perlen nicht genießen könnte. Ganz im Gegenteil: Sie können es und tun es auch, aber ein ganzes Konzert lang ist es ein bisschen viel.

Verglichen mit der Literatur könnte man sagen: Im Konzertsaal bekommen Sie einen Roman, bei Rieu nur einen Teil eines Kapitels davon – nennen wir es eine atmosphärische Skizze. Ein Literat wird vermutlich nicht lange überlegen müssen, wofür er sein Geld ausgibt.

Eingriff in die Partitur

Ein weiteres Problem mag sein, dass Rieu manchmal im Alleingang in die Originalpartitur eingreift, meist mit dem Ziel, einen bestimmten Effekt noch zu verstärken – die Show-Variante also. Das ist insofern problematisch, als Berufsmusiker im Wesentlichen dazu ausgebildet sind, sich dem/den Komponisten unterzuordnen – schließlich repräsentieren sie seine oder ihre Ideen.

Auf der Grundlage eines eingehenden Studiums von Aspekten wie Melodie, Rhythmus und Harmonie versuchen sie, sich so weit wie möglich in die Lage des Komponisten hineinzuversetzen, was man kurz gesagt als Interpretation bezeichnet. Diese Form der Integrität steht im Widerspruch zur manipulativen Herangehensweise an die Originalnoten: Sie ist schlichtweg ausgeschlossen, und wenn sie doch geschieht, muss es einen guten Grund dafür geben.

Dafür gibt es allerdings selten einen. In der Originalpartitur von Puccinis „Nessun dorma“ – für immer verbunden mit Pavarottis strahlender Interpretation – gibt es zwei Strophen, aber Rieu macht im Alleingang drei daraus. Das Ziel ist klar: die Spannung zu steigern, die sich erst im allerletzten hohen Schlusston entlädt.

Ähnlich verfährt er mit Orffs „O Fortuna“, dem Eröffnungssatz seiner Carmina Burana, der den Launen des Schicksals gewidmet ist: Er lässt den schnellen, weichen Teil in seiner Gesamtheit wiederholen, bevor die Gewalt ausbricht. In beiden Fällen schießt Rieus Interpretation über das Ziel hinaus. Denn: Puccini und Orff wussten sehr gut, wie man eine Spannungskurve aufbaut, dafür brauchen sie keine „Korrektur“ von Rieu oder sonst wem.

Unterschiedliches Niveau

Auch über das Niveau der Interpretation lässt sich einiges sagen, denn die Unterschiede sind manchmal sehr groß. Zum Beispiel fehlt es der Interpretation von Opernstoffen (also den „ernsten“ Stücken) oft an musikalischer Raffinesse. Was bleibt, ist der Applaus, und wenn dieses Ziel erreicht ist, fügt Rieu wenig hinzu.

Das hat den Effekt, dass Musikkenner nicht Schlange stehen. Zwei Beispiele. Das Intermezzo aus Mascagnis „Cavalleria Rusticana“ – eine große sonnenbeschienene Melodie, bei der jeder Ton vor Leidenschaft triefen sollte – klingt bei Rieu eher gewöhnlich, fast mechanisch. Und wenn seine drei Tenöre sich in dem bereits erwähnten „Nessun dorma“ austoben, klingt der Frauenchor am Ende (die entfernten Stimmen des unterdrückten Volkes) viel zu stark: Der Zauber ist verflogen.

Ganz anders ist seine Interpretation von Volksmusik, Mundartstücken, Hits aus Musicals und anderer Musik aus der Unterhaltungsecke. Die kunterbunte Sammlung von Werken dieses Genres auf einer seiner letzten CDs mit dem Titel Happy Together (2021) zeichnet sich in der Tat regelmäßig durch ein sensibles Spiel mit bemerkenswert starken Arrangements aus – überraschende Klangkombinationen, mit einer schmissigen Vielfalt.

Dass er das bei seinen Live-Auftritten mit einer lockeren Herangehensweise begleitet – es darf gelacht, mitgesungen und getanzt werden – wird so manchem professionellen Musiker nur recht sein: Denn das passt zum Unterhaltungsrepertoire und bereichert jedes Live-Erlebnis.