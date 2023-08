Pro und Kontra zum Konzept Innenstadtmobilität : Ist das Konzept der Verwaltung vernünftig?

Am Reallabor Templergraben müssen Autos schon länger abbiegen. Ein Konzept der Verwaltung sieht vor, an weiteren Stellen auf dem Grabenring den Durchgangsverkehr für Autos zu unterbinden. Foto: MHA/Harald Krömer

Meinung Aachen Die Verwaltung will in Aachen für mehr Gleichberechtigung aller Mobilitätsformen sorgen. Einschränkungen gibt es vor allem für den Autoverkehr. Das Konzept „Innenstadtmobilität für morgen“ polarisiert – auch in unserer Redaktion.

Pro, von Christian Rein

Es gibt kein zweites Thema, das in Aachen (und dem Rest der Republik) so emotional diskutiert wird, wie Mobilität. Umso wichtiger ist eine Versachlichung der Debatte. Und rein sachlich betrachtet kann man festhalten: Autoverkehr in der Aachener Innenstadt wird auch in Zukunft möglich sein, es können wie bisher alle Ziele erreicht werden. Es können eben nur nicht mehr alle Wege dafür benutzt werden. Das ist zumutbar, wenn man den Zugewinn an Aufenthalts- und Lebensqualität betrachtet, die Verbesserung der Umweltbilanz, die Stärkung des Rad- und Fußverkehrs.

Das Konzept der Verwaltung ist keine Verkehrspolitik mit der Brechstange. Es fußt auf langen Überlegungen und mehreren älteren Einzelkonzepten und Beschlüssen, die teils von einer sehr breiten Ratsmehrheit (Stichwort: Radentscheid) mitgetragen worden sind. Das zusammenzuführen und ganzheitlich zu denken, ist längst überfällig.

Es ist aber auch deshalb keine Politik mit der Brechstange, weil die Verwaltung selbst ein großes Interesse an der Debatte über dieses Konzept hat, wofür alleine schon mehrere öffentliche Veranstaltungen sprechen, die zur intensiven Beteiligung einladen. Eine Umsetzung ist erst für Herbst 2024 geplant. An der grundsätzlichen Ausrichtung wird sich in der Debatte wohl nichts mehr ändern, aber es gibt noch genügend Raum für Ergänzungen und Korrekturen wo nötig. So geht Demokratie – und mobile Vernunft!

Kontra, von Robert Esser

Bitte verbieten! Bloß nicht. Die Schleifenlösung ist ein Irrweg. Buchstäblich. Tatsächlich in vielfacher Form: Weitere Netzunterbrechungen auf dem inneren Grabenring erzwingen noch mehr Umwege für Tausende Autofahrerinnen und Autofahrer. Zehntausende, Hunderttausende Kilometer. Ein Desaster: mehr Verkehr auf weniger Straßen, mehr Staus, mehr Schadstoffemissionen. Aachen aufgeteilt in strikt abgeschottete Pkw-Bewegungszonen. Vielleicht baut man noch ein paar Mäuerchen drumherum. Mit der irrsinnigen und unausgereiften Schleifen-Idee, übrigens vor Jahrzehnten geboren, erweist man der Umwelt einen Bärendienst. Und: Nicht jeder kann – oder will – auf Bus oder Fahrrad umsteigen. Im Gegenteil.

Die Mehrheit fährt Pkw. Auch in Zukunft. Gut so. Auto, Bus, Bahn, Rad, zu Fuß – was gerade passt, mit Respekt und Rücksicht: Es gibt viel smartere, clevere Lösungen, um „Aufenthaltsqualität“ zu erhöhen. Dass Fachverwaltung, Grüne und weitere Parteien an deren Leine ideologisch ganz generell jeden modernen motorisierten Individualverkehr – auch den elektrobetriebenen – verteufeln, wird sich böse rächen. Für viele auswärtige Tagesgäste, aber auch Aachenerinnen und Aachener wird der Besuch in der Innenstadt ohne Not noch unkomfortabler. Und teurer.