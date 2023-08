Bürgerrat in Aachen : Pro Sitzungstag gibt es 50 Euro

Aachen Die Aufwandsentschädigung fällt nach dem Beschluss im Stadtrat niedriger aus, als anfangs in Aussicht gestellt wurde.

Die Mitglieder des neuen Aachener Bürgerinnen- und Bürgerrats, der erstmals in diesem Herbst zusammenkommen wird, sollen nicht leer ausgehen. Pro Sitzungstag sollen sie eine Aufwandsentschädigung von 50 Euro erhalten. So hat es am Mittwoch einstimmig der Stadtrat in Aachen beschlossen.