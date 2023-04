Aachener Karneval : Prinzen-Test mit Puttes, Aachener Wasser, Musik und Kniebeugen

Aachen Im Tonnengewölbe des Rathauses stellt der AKV Thomas Muckel als designierten Karnevalsprinzen Thomas IV. von Aachen mit einem „KonKlaaf“ vor.

Strahlend, fast unbekümmert blickt er seinem Amt als Narrenherrscher der Session 2024 entgegen: Thomas Muckel (52), zweiter Vorstandsvorsitzender der Alt-Aachener Bühne, ein Mann mit vielen Talenten und einem großen Herzen für Tradition, Mundart, Menschen und soziale Anliegen, wird am 11.11.2023 offiziell als Thomas IV. zum Prinzen Karneval der Stadt Aachen vorgestellt.

Muckel hat sich gegen fünf weitere Bewerber um diese Ehre und Pflicht durchsetzen können. „Die Auswahl der Kandidaten findet zunächst in deren Abwesenheit statt“, berichtet AKV-Präsident Wolfgang Hyrenbach zur Wahl. „Am 11.11. im jeweiligen Vorjahr ist Bewerbungsstopp, dann beginnen Gespräche, denn ein Prinz braucht ein schlüssiges Konzept“, betont er. Erwartet werden Ausführungen zum Budget und zum Konzept, unter anderem zu den geplanten karitativen Ansätzen. „Ein echtes Business Case“, sagt Hyrenbach.

Mit dem Sessionsmotto „Öcher Platt parliere, Fastelovvend fiere“ zeigt Muckel, dass ihm der Blick auf lebendige Traditionen, die Pflege etwa des mundartlichen Erbes, ein Anliegen ist. „Es geht uns nicht zuletzt um die Wurzeln des Karnevals als Kulturgut“, sagt der AKV-Präsident. „Die Persönlichkeit eines Prinzen ist wichtig, seine Ernsthaftigkeit und nicht zuletzt seine Vorstellung vom Hofstaat.“ Beim Thema „guter Zweck“ kann Muckel rasch überzeugen: Klinik-Clowns, der Evangelische Verein für Adoption und Pflegekinderhilfe, sowie die Sammlung Crous, in der der AKV wertvolle Karnevalsschätze als stadthistorische Dokumente pflegt, stehen auf seiner Liste.

Nicht nur der Gute-Laune-Lärmpegel im Tonnengewölbe ist inzwischen hoch. Alle sind gespannt auf das „Prinzen-KonKlaaf mit Pomp, Puttes & Prinz“, das sich nun in Gegenwart hochrangiger Gäste wie Frank Prömpeler, Vorsitzender des Fest-Ausschusses Aachener Karneval (AAK), dem Senatspräsidenten der Prinzengarde Walter Klein, Dirk Trampen, Ex-Prinz (2010) und Kommandant der Prinzengarde, sowie Oliver Schulte, Generalsekretär des AKV-Senats, anbahnt.

Als Zeremonien-Meister hat Hyrenbach sein Elferratsmitglied Bernd Steinbrecher ausgewählt, der ohne Zögern zum Mikrophon greift. Noch lacht Muckel im Kreise seiner 13 Hofstaat-Männer – alle in hellgelben Hosen, weißen Hemden mit frecher gelber Fliege und in Sportschuhen. Nun muss er im „Eignungstest für Prinzen“ zeigen, was er kann. Erst dann wird die Urkunde, sein „royaler“ Vertrag mit dem AKV, unterschrieben.