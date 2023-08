Presse-Ente 2023 : MoTrip und Christian Esser ausgezeichnet: Eiserne Ente für konsequente Kreative

Musiker MoTrip und Investigativ-Journalist Christian Esser präsentieren auf Gut Hebscheid ihre Presse-Ente. Foto: MHA/Kian Tabatabaei

Aachen Zwei Lautsprecher für Stimmen, die ohne sie nicht gehört werden, werden in Aachen für ihre Arbeit und ihr Engagement belohnt. Den Musiker und den Investigativ-Journalisten soll der Preis auch an ihre Verantwortung erinnern.

Die Ente ist rückwärts gealtert. Aus ihr ist ein Küken geworden. Das kämpft sich gerade aus dem Ei – vorwärts! Die Ente ist auch eleganter geworden. Kein karges Fristen mehr auf einem Holzpodest, das Ei sitzt in einem zackigen Boot. Was Gips war, ist jetzt Eisen, 2,3 Kilogramm schwer. Gewichtig ist die neue Presse-Ente aber erst in den Händen ihrer Empfänger, und die sind in diesem Jahr besonders namhaft.

Der vielfach ausgezeichnete Journalist Christian Esser erhält den Preis vom Bezirksverein Aachener Presse im Deutschen Journalisten-Verband am Donnerstagabend auf Gut Hebscheid in Lichtenbusch für seine investigative Recherchen. Mohamed El Moussaoui alias MoTrip, Musiker mit Platin-Schallplatte, für sein Engagement für die Lebenshilfe Aachen und die Hilfsorganisationen-Kampagne #InDenFokus, für die er im April in den Libanon gereist ist.

Die Presse-Ente sei ihm unbekannt gewesen, sagt El Moussaoui, der mit seiner Frau und seinen drei Kindern in Aachen lebt. Er habe es sogar für möglich gehalten, in eine Falle eingeladen worden zu sein, ein Scherz auf seine Kosten. Kein Witz. „Ich nehme diesen Preis stellvertretend für so viele Menschen, für die ich spreche und für die ich das alles mache, entgegen“, sagt der 35-Jährige und meint unter anderem die Menschen mit Behinderung, mit denen er über die Lebenshilfe Aachen verbunden ist und mit denen er unter anderem Rap-Lieder und Musikvideos aufnimmt. Im vergangenen Jahr hat er beispielsweise NeonGrau52 für „Verschiedene Farben“ begleitet, eine Liebeserklärung an die Inklusion und ein Appell an die Menschlichkeit.

NeonGrau52 ft. MoTrip - Verschiedene Farben NeonGrau52 ft. MoTrip - Verschiedene Farben 🌈 Wir freuen uns wahnsinnig, euch heute die zweite, für die Jungs und uns sehr besondere Version von „Verschiedene Farben" zeigen zu dürfen 🥰 Danke @motrip, dass du uns allen so herzlich entgegengetreten bist und dich ganz unvoreingenommen auf diese Reise mit uns eingelassen hast! Wir sind sehr glücklich, dass du uns bei diesem Herzensprojekt unterstützt hast und mehr als stolz auf das Ergebnis! 💙 Danke auch an Thomas @designer_sound_aachen für das Mixen und Mastern des MoTrip Features, Ramón @umburecords für all deine Unterstützung und Selim @my_wedding_video_aachen für dein Engagement und die Umsetzung des Videos! Ihr habt maßgeblich zum Gelingen dieses Projektes beigetragen! 💙 #lebenshilfe #lebenshilfeaachen #esistnormalverschiedenzusein #inklusionfüralle #barrierefreiimnetz #neongrau52 #inklusiveband #musikistfüralleda #motrip Posted by Lebenshilfe Aachen e.V. on Thursday, November 17, 2022

Im April reiste MoTrip, der bekannte Rapper, für vier Tage in den Libanon, dem Heimatland seiner Eltern, das er mit ihnen und seinen Brüdern als Säugling 1989 in Richtung Aachener Ostviertel verlassen hatte. Damals gab es Bürgerkrieg, heute einen giftigen Krisencocktail. Die Infrastruktur war nie gut, mit dem Zuzug der Geflüchteten, die überwiegend aus Syrien kommen, ist nicht nur das Gesundheitssystem überfordert. Hinzu kommt eine Wirtschaftskrise, wie es sie laut Weltbank seit Mitte des 19. Jahrhunderts in keinem anderen Land gegeben hat. Und Korruption. Und diese verheerende Explosion vor drei Jahren in der Hauptstadt Beirut.

MoTrip sieht sich als Multiplikator, der mit den Hilfsorganisationen mitläuft, wie er sagt. Er rückt mit ihnen Missstände und Schicksale in den Fokus, die hierzulande einmal aus dem Fokus geraten sind, weil sie nicht aufhörten zu existieren, oder die nie im Fokus waren, weil sie zu komplex oder zu weit entfernt sind. „Ich versuche nach besten Wissen und Gewissen, so authentisch und ehrlich wie möglich ein Lautsprecher für die Stimmen und die Menschen, die wir sonst nicht hören, zu sein“, sagt MoTrip. Sein Laudator Steffen Johr von der Lebenshilfe hat es zuvor längst zusammengefasst: „Er war dort 5760 Minuten im Zeichen der Dokumentation, der Aufklärung und der Initiierung von Hilfe.“

Auch Christian Esser ist ein Lautsprecher für die Stimmen und die Menschen, die sonst nicht gehört werden, noch dazu bringt er Probleme zum Vorschein, die sonst nicht gesehen werden, ein Investigativ-Journalist eben.

Für das ZDF-Magazin Frontal (bis 2021: Frontal 21), für das er 20 Jahre arbeitete, deckte der Eifeler etwa auf, dass der Online-Händler Amazon in Deutschland massenweise Retouren vernichtet. Eine Recherche, die die Bundesregierung dazu veranlasste, das Kreislaufwirtschaftsgesetz zu verschärfen. „Für diese Arbeit braucht man viel Durchhaltevermögen und auch viel positive Einstellung. Das hat Christian Esser definitiv, er ist ja auch ein Eifler“, sagt seine Kollegin und Weggefährtin Manka Heise in ihrer Lobrede.

Heise ist wie Esser und die Journalistin Birte Meier im Sommer des vergangenen Jahres vom ZDF zum Privatsender RTL gewechselt, sie bauen dort als Chefreporterin und Chefreporter eine Investigativ-Abteilung auf. „Seriöser Journalismus ist gerade in der Zeit von Fake News und KI unglaublich wichtig“, sagt der 50-jährige Esser, der bei den Eifeler Nachrichten einst erste journalistische Luft atmete. Das Internet mit seinen sozialen Netzwerken fordert von Medienschaffenden zwar Tempo, tiefgehende Recherchen könnten allerdings nicht ersetzt werden und würden sich weiterhin auch finanziell lohnen.