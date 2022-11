Wohnungsnotstand : Preisschere geht auch in Aachen immer weiter auf

Allenfalls 5,70 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter werden derzeit in städtischen Gewoge-Objekten (wie hier an der Stolberger Straße) fällig. Foto: HARALD KROEMER

Aachen Auch in Aachen öffnet sich die Preisschere auf dem Wohnungsmarkt oft gerade für jene in erschreckendem Maße, die am meisten auf eine bezahlbare Bleibe angewiesen sind – zumal Wohnungen für Hartz-IV-Empfänger per Mietpauschale finanziert werden.