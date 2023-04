Schülerinnen vermissen ihre Lehrerinnen : Praxis-Nähe und FH-Diplom – und trotzdem keine Perspektive als Lehrkraft

Nicht nur Erzieherinnen und Erzieher fehlen, sondern auch die, die sie ausbilden. Foto: dpa/Caroline Seidel-Dißmannel

Aachen Angehende Erzieherinnen und Erzieher an der Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen beklagen, dass es für verdiente Lehrkräfte zu wenig Perspektiven gibt. Worum geht es? Und was sagt das Ministerium?

Nicht nur in den Kindertagesstätten ist der Personalmangel dramatisch. Auch in den Schulen, die Erzieherinnen und Erzieher ausbilden, fehlen Lehrkräfte. Zwar werden die Kollegien von Menschen verstärkt, die kein Lehramtsstudium absolviert haben, aber nicht alle bleiben. Allein die Käthe-Kollwitz-Schule, einzige Fachschule für angehende Erzieherinnen und Erzieher in der Stadt Aachen, hat in den vergangenen Monaten zwei solcher Kräfte verloren.

Beide Frauen sahen an dem Berufskolleg keine Entwicklungsmöglichkeiten mehr für sich. Viele ihrer früheren Schülerinnen und Schüler trifft das hart. Acht Studierende – einige von ihnen nur wenige Wochen vor den Prüfungen – machen jetzt im Gespräch mit unserer Zeitung ihrem Unmut Luft über ein System, das engagierten Lehrkräften offenbar keine Perspektive bietet.

Eine der Betroffenen, um die es geht, ist Katrin Bauermeister. Die ausgebildete Diplom-Sozialarbeiterin mit vielen Jahren Berufserfahrung in unterschiedlichen Bereichen hat viereinhalb Jahre an der Käthe-Kollwitz-Schule unterrichtet. Eingestellt wurde sie seinerzeit als sogenannte Technische Lehrerin, streng genommen durfte sie auf dieser Position nur für bestimmte Unterrichtsaufgaben eingesetzt werden.

Sie und weitere Mitschülerinnen der Käthe-Kollwitz-Schule plädieren für mehr Flexibilität beim Seiteneinstieg ins Lehramt: von links Valerie Nießen, Nadine Gaus-Cremer, Anika Achtermann, Layla Krauss, Laura Thomalla und David Schopp. Foto: MHA/Harald Krömer

Dann eröffnete sich eine neue Perspektive. Das reformierte Lehrerausbildungsgesetz (LABG) in NRW erlaubt mittlerweile auch Fachhochschulabsolventen mit Masterabschluss den Seiteneinstieg ins Lehramt, und Katrin Bauermeister wollte auf diesem Weg „echte“ Lehrerin für Sozialpädagogik werden. Aber: Sie kann das geforderte Master-Zeugnis nicht vorweisen, weil es diesen Abschluss zu ihrer Studienzeit an der Katholischen Hochschule in Aachen überhaupt noch nicht gab. Der Diplomabschluss ihres Studiengangs wird jedoch wird nicht als Grundlage für die berufsbegleitende Ausbildung anerkannt.

Katrin Bauermeister hätte also vor dem Seiteneinstieg noch ein komplettes viersemestriges Masterstudium absolvieren müssen. Alle Bemühungen, eine Einzelfallentscheidung zu ihren Gunsten herbeizuführen, scheiterten. Im September 2022 kehrte sie ihrem Berufskolleg schließlich den Rücken. Schweren Herzens, wie sie sagt: „Ich habe das total gern gemacht.“

Und auch ihre Kollegin, Diplom-Sozialpädagogin Anja Döffinger, ist gegangen. Sie hat zwar nicht den Seiteneinstieg angepeilt, aber auch sie war irgendwann mächtig frustriert. Drei Jahre lang war sie an der Käthe-Kollwitz-Schule beschäftigt, immer als Vertretungskraft, immer wieder mit einem neuen befristeten Arbeitsvertrag. „Ich wusste nie, wie der nächste Vertrag ausfällt“, berichtet sie. Eine Entfristung ihres Arbeitsverhältnisses habe ihr die Kölner Bezirksregierung nicht in Aussicht stellen können.

Das letzte Vertragsangebot, für gerade einmal dreieinhalb Monate, hat sie Anfang des Jahres schließlich abgelehnt. Auch sie hat sich beruflich neu orientiert. „Ich bin mit Herz und Seele Lehrerin gewesen und habe mich an der Schule sehr wohlgefühlt“, sagt sie rückblickend. „Meine Kollegin und ich bringen so viel Erfahrung mit. Und man verzichtet auf diese Ressource, weil wir ‚nur‘ ein Diplom haben.“

Erfahrung ist genau das, was die Studierenden am Unterricht von Katrin Bauermeister und Anja Döffinger so geschätzt haben. Lehrkräfte, die aus der Praxis kamen und die Praxis erklären konnten, wie die Studierenden berichten. Sie gaben konkrete Tipps für den Arbeitsalltag, hatten anschauliche Beispiele aus der Praxis parat und stellten reichlich Arbeitsmaterial zur Verfügung. All das ist nun weg.

„Ich hätte mir weiterhin eine kontinuierliche und realistische Einschätzung meiner Entwicklung in der Ausbildung gewünscht“, sagt Layla Krauss, die kurz vor dem Examen steht. „Man fühlt sich alleingelassen“, fügt sie hinzu, und die anderen nicken zustimmend. „Es ist absurd, diesen Kräften den Seiteneinstieg zu verwehren“, findet Isabelle Odarteifio. „Man schränkt uns ein, bestmögliche Erzieherinnen und Erzieher zu werden“, kritisiert Anika Achtermann.

Der blockierte Weg in den Seiteneinstieg treibt auch andere um. Eine Lehrkraft, die (noch) an einem Berufskolleg in der Region angehende Erzieherinnen und Erzieher unterrichtet, hat sich mittlerweile hilfesuchend an die Politik gewandt und die Aachener Grünen-Landtagsabgeordnete Astrid Vogelheim angeschrieben.

Info Schule hat ihre Kapazitäten stark erhöht Auf den ersten Blick ist das Fehlen von Lehrkräften an der Käthe-Kollwitz-Schule (KKS) nicht unbedingt zu erkennen. „Grundsätzlich haben wir derzeit eine 100-prozentige Lehrerversorgung an unserem Berufskolleg“, sagt Studiendirektor Michael Kremer. Als Bereichsleiter ist er zuständig für die Fachschule für Sozialpädagogik an der KKS. „Die Bezirksregierung bemüht sich, uns nach dem Stellenschlüssel zu versorgen“, betont Kremer, „die Frage ist allerdings, ob ich dann für meinen Bereich das richtige Personal bekomme.“ Ein großes Berufskolleg wie das KKS hat schließlich eine große Palette an Bildungsgängen im Angebot. Je nach Bedarf müsse man dann versuchen, intern umzuverteilen, erläutert der Bereichsleiter. Die Fachschule für Sozialpädagogik am KKS ist zudem in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen. Angesichts des massiven Personalmangels hat die Käthe-Kollwitz-Schule ihre Ausbildungskapazitäten für die Erzieherinnenausbildung hochgefahren. „Früher waren wir klassisch zweizügig“, berichtet Kremer. Mittlerweile gibt es fünf Klassen pro Jahrgang, davon allein drei in der mittlerweile sehr beliebten Praxisintegrierten Ausbildung (PiA). Im kommenden Schuljahr wird es nach dem derzeitigen Stand des Anmeldeverfahrens wahrscheinlich drei PiA-Klassen und eine Regelklasse geben. „Aber von den rund 90 PiA-Bewerbern haben rund 20 Interessenten bisher noch keinen Ausbildungsplatz bei einem Kita-Träger gefunden“, berichtet Kremer. Da kann sich also noch was tun.

Auch diese Lehrkraft, ebenfalls mit einem FH-Diplom in Sozialpädagogik, kritisiert, dass ein Diplom-Abschluss und langjährige Erfahrung offenbar nichts gelten für den Seiteneinstieg ins Lehramt. Sie fordert dringend, die Eingangsqualifikation für die berufsbegleitende Lehrerausbildung anzupassen und dahingehend zu korrigieren, dass auch Diplom-Abschlüsse, etwa in Sozialpädagogik, entsprechend berücksichtigt werden. Astrid Vogelheim hat den Brandbrief an die Bildungsexperten ihrer Fraktion weitergeleitet. „Wir brauchen diese Leute“, betont auch sie.

Die Haltung des NRW-Schulministeriums ist allerdings uneindeutig. „An Fachhochschulen erworbene Diplomabschlüsse sind keine ausreichende Grundlage für einen Einstieg in die berufsbegleitende Ausbildung“, teilte ein Sprecher unserer Zeitung im vergangenen Jahr mit. An dieser Einschätzung habe sich nichts geändert, heißt es ein Jahr später.