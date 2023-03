Baustellen in Aachen : Pontstraße wird großflächig umgestaltet

Mehr Komfort für Fußgänger: In der mitteleren Pontstraße und am Marienbongard stehen bis September umfassende Sanierungsmaßnahmen an. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Ein rundes halbes Jahr lang verwandelt sich die mittelere Pontstraße ab sofort in eine große Baustelle. Umfangreiche Umgestaltungen stehen auch im Umfeld des Marienbongard an.

Die Stadt Aachen lässt die Pontstraße im Abschnitt zwischen Driescher Gässchen und Heilig-Kreuz-Kirche sowie den Platz an Marienbongard vom 22. März an umgestalten. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Ende September dieses Jahres, so das städtische Presseamt.

Die gesamte Oberfläche in diesem Bereich der beliebten Partymeile wird neu gestaltet. Die Anwohnende und Gewerbetreibende sind in einem Infobrief des beauftragten Bauunternehmens über die Arbeiten informiert worden. Am Montagabend gab es zudem ein Treffen mit den betroffenen Geschäftsleuten.

Die Bodenbeläge in der Fußgängerzone und am Marienbongard werden komplett ausgetauscht, um den Komfort für Fußgänger zu verbessern. An der Querschnittsaufteilung der Pontstraße in einen Mittelteil und zwei Seitenräume ändert sich nichts. Die Pflastersteine im mittleren Teil werden entnommen, geschnitten und neu eingesetzt. Dadurch entsteht eine ebene Fläche, wie es sie auch schon an anderen Stellen, vor allem rund um Dom und Rathaus, gibt. Im Bereich Marienbongard wird mehr Platz für Fußgänger und neues Grün geschaffen, um die Aufenthaltsquaität auch dort erheblich zu verbessern.

(red)