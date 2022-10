Kontrollen in Aachen : Pontstraße und Kaiserplatz erneut im Fokus von Polizei und Ordnungsamt

Umfangreiche Kontrollen am Aachener Kaiserplatz: 40 Platzverweise erteilten die Behörden dort am Samstagabend. Eine Anzeige wegen Drogenbesitzes wurde geschrieben. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Aachen Die nächste konzertierte Aktion von Polizei und Ordnungsamt im Grenzland hat am Samstagabend und in der Nacht auf Sonntag stattgefunden. In Aachen wurden etliche Personen- und Verkehrskontrollen vorgenommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Erneut waren Polizei und Ordnungsamt am Wochenende in Aachen bei umfangreichen Personen- und Verkehrskontrollen im Einsatz. Zwischen 19 Uhr und 2 Uhr früh waren die Behörden in der Nacht auf Sonntag an mehreren „neuralgischen“ Örtlichkeiten präsent. Einmal mehr standen vor allem der Kaiserplatz und die belebte Partymeile in der oberen Pontstraße im Fokus.

Auch Polizeipräsident Dirk Weinspach und Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen hatten sich am Samstagabend eine Zeitlang gemeinsam am Kaiserplatz eingefunden, um der konzertierten Aktion rund um die dortige Drogenszene beizuwohnen. Ergebnis: Rund 40 Personen, die sich im Umfeld der Adalbertskirche aufhielten, wurden durchweg kontrolliert und erhielten Platzverweise. Wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde eine Anzeige geschrieben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Zudem wurde ein Hockeyschläger sichergestellt.

150 Nachtschwärmer machten derweil in der oberen Pontstraße bei Personenkontrollen überraschend Bekanntschaft mit den Uniformierten von Stadt und Polizei. Vorzeitig dichtgemacht wurde dort eine Shisha-Bar, nachdem festgestellt worden war, dass Lüftungsgeräte nicht im vorgeschriebenen Umfang vorhanden waren. Zudem wurden mehrere Anzeigen wegen Steuerverstößen gegen die Betreiber gestellt, so die Polizei. Das Lokal wurde vorerst versiegelt.

Zahlreiche Pkw-Fahrer und ihre Autos nahm die Polizei unter anderem an der Krefelder Straße, am Prager Ring, am Reichsweg und an den Bundesgrenzen unter die Lupe. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Bei umfangreichen Tempokontrollen waren die Ordnungshüter einmal mehr vor allem in der Krefelder Straße sowie auf dem Prager Ring im Einsatz. Allein auf der Krefelder Straße wurden die Geschwindigkeiten von insgesamt 1148 Fahrzeugen ermittelt. Am Ende schrieben die Beamten 64 Verwarngelder und drei Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten. Auf dem Prager Ring wurden 690 Autos im Hinblick auf die Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit gemessen, 33 Fahrerinnen und Fahrer mussten wegen Tempoverstößen verwarnt werden, auch hier gab es drei Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten.

Auf dem Reichsweg wurden im Zuge allgemeiner Verkehrskontrollen allein zwölf Verwarngelder verhängt, vier Ordnungswidrigkeiten zur Anzeige gebracht. Ein Autofahrer musste sich wegen des Verdachts auf akute Fahruntauglichkeit einer Blutprobe unterziehen. In der Kleinkölnstraße kassierten zwei Pkw-Fahrer Verwarngelder. Weitere Infos waren am Sonntag dazu nicht zu erhalten.

Im unmittelbaren Grenzbereich zu den Niederlanden und Belgien führten derweil Beamte der Bundespolizei umfangreiche Kontrollmaßnahmen durch. 81 Fahrzeuge und insgesamt 141 Personen wurden dabei überprüft. Wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise wurde eine Anzeige veranlasst. Bei drei Personen wurden Drogen sichergestellt.

Bei der groß angelegten Aktion waren die Beamten am Wochenende auch in Stolberg, Herzogenrath und Alsdorf stundenlang präsent. Zu besonderen Zwischenfällen kam es dabei laut Polizei nirgends.

(mh/red)