Wagen ging in Flammen auf : Pontstraße nach Taxibrand noch teilweise gesperrt

Wagen ging in Flammen auf

Im Aachener Pontviertel hat am Mittwoch ein Taxi gebrannt (Symbolbild). Foto: dpa/Martin Schutt

Update Aachen Ein brennendes Taxi hat am Mittwoch Verkehrsbehinderungen rund um die Aachener Pontstraße verursacht. Am Nachmittag gab die Polizei die Straße frei, später wurde sie aber wieder gesperrt.

Nach dem Brand eines Taxis ist die Aachener Pontstraße am Mittwochnachmittag zum zweiten Mal innerhalb weniger Stunden gesperrt worden. Der Verkehr wurde aus nördlicher Richtung zunächst vor dem Ponttor in Richtung Saarstraße umgeleitet. Mittlerweile ist nur noch der Abschnitt zwischen Ponttor und Saarstraße gesperrt. Die Sperrung sollte noch bis in den Abend andauern.