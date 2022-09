„Auseinandersetzung“ in Aachen : Polizeieinsatz am Adalbertsteinweg in Aachen

Nachbarschaftsstreit am Adalbertsteinweg eskaliert: Polizei rückt mit mehreren Streifenwagen an. Foto: dpa/Fabian Strauch

Update Aachen Der Polizeieinsatz am Adalbertsteinweg in Aachen ist beendet. Zuvor war ein Streit zwischen zwei Nachbarn in einem Wohnhaus eskaliert.

Am späten Nachmittag ist es auf dem Adalbertsteinweg in Aachen zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Auf Anfrage teilte die Leitstelle am Abend mit, dass es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Nachbarn gekommen sei.

Entgegen erster Meldungen, war der Täter nicht aus seiner Wohnung geflüchtet, sondern hatte sich dort verschanzt. Dies erklärt auch das große Aufgebot der Einsatzkräfte, die, aufgrund der ungeklärten Sachlage, gleich mit mehreren Streifenwagen angerückt waren.

Nachdem die Beamten die Wohnung umstellt hatten, stellte sich der Täter freiwillig und wurde eingewiesen.

