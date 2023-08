Anrufe in der Städteregion : Polizei warnt vor neuer Paypal-Betrugsmasche

Zum Anhören : So klingt ein Schockanruf am Telefon Immer wieder versuchen Betrüger, mit „Schockanrufen“ Senioren zur Zahlung hoher Geldbeträge zu bewegen. Aber wie klingt so ein Anruf eigentlich? Wir haben ein paar „Audiomitschnitte“ von der Polizei zur Verfügung gestellt bekommen. Hier können Sie reinhören.