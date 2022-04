Enkeltrickbetrüger : Polizei warnt vor neuer Masche in der Städteregion Aachen

Aachen Immer wieder schaffen es Trickbetrüger, meist ältere Mitmenschen auf unterschiedlichste Art und Weise hereinzulegen.

Relativ neu ist die Betrugsmethode per WhatsApp: Über den Messenger-Dienst schreiben Unbekannte Menschen an und geben sich als Tochter oder Sohn aus. Sie berichten davon, dass ihr Handy kaputt sei und geben an, dringend Geld zu benötigen, das man im Anschluss überweisen solle.

Immer wieder gelangen auch falsche Handwerker oder – wie in einem aktuellen Fall aus Würselen – falsche Fernsehtechniker mit einem Trick in das Haus oder die Wohnung und suchen – meist unbeaufsichtigt - die Räume gezielt nach Geld und Schmuck ab.

Die Polizei registriert derzeit wieder viele Fälle, in denen Betrüger versuchen, Senioren am Telefon zur Zahlung hoher Summen zu animieren.

Gemeinsam haben Aachener Polizei und Aachener Bank spezielle Briefumschläge entworfen, die Betrugsopfer rechtzeitig warnen sollen, teilte die Pressestelle der Bank am Donnerstag mit. Bestehe also die Kundin oder der Kunde trotz dringenden Abratens des Beraters auf eine Geldabhebung, so werde das Bargeld nun in diesem Umschlag überreicht.