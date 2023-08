Betrugsmasche am Telefon : Polizei warnt erneut vor Schockanrufen in der Städteregion

Warnhinweise der Polizei : Telefonbetrüger schlagen in der Städteregion wieder zu Die Polizei verzeichnet in den vergangenen Wochen wieder verstärkt betrügerische Anrufe bei Bürgerinnen und Bürgern der Städteregion Aachen. Glücklicherweise bleibt es in den meisten Fällen beim Versuch – leider nicht in jedem Fall.