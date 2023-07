Kohlscheid, Aachen, Stolberg : Polizei untersucht Serie von Bränden in Stadt und Städteregion Aachen

Nach dem Großbrand im Mai ist das ehemalige EBV-Gelände in Kohlscheid abgesperrt und mit Warnhinweisen versehen worden. Foto: Jan Mönch

Aachen EVB-Gebäude, Talstraße und Gesamtschule Stolberg: Drei Brände am Montag und in der Nacht zu Dienstag in der Städteregion Aachen beschäftigen die Polizei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Polizei in Aachen berichtet von mehreren Fällen von Brandstiftung in der Städteregion Aachen am Montag und in der Nacht zu Dienstag.

Zunächst wurde in Herzogenrath wieder ein Feuer im ehemaligen Gebäude der Hauptverwaltung des Eschweiler Bergwerks-Vereins, dem EVB-Gebäude, gemeldet, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Dort hatten unbekannte Täter Unrat angezündet, es entstand ein Gebäudeschaden.

Mehrere Stunden später brannte eine Sitzgruppe in der Aachener Talstraße.

Und in der Nacht zu Dienstag, kurz nach Mitternacht, wurde in Stolberg an der städtischen Gesamtschule an der Walther-Dobbelmann-Straße ein Feuer gemeldet. Müllcontainer standen in Flammen. Menschen wurden nicht verletzt, in allen Fällen ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung.

Erst vor einem Monat war in Herzogenrath der Dachstuhl des historischen EVB-Gebäudes in Brand gesetzt worden.

(red)