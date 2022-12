Seite an Seite: Sabrina Menke von der Polizei (rechts) und Dietmar Grundsfeld vom Ordnungsamt der Stadt Aachen verdeutlichen bereits im Eingangsbereich den räumlichen Schulterschluss der beiden Sicherheitsbehörden in der gemeinsamen Anlaufstelle in der Peterstraße. Foto: MHA/Harald Krömer