Roermonder Straße : Polizei sucht Zeugen nach Tankstellenüberfall in Aachen

Polizei sucht Zeugen nach Tankstellenüberfall in Aachen

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu einem Überfall am vergangenen Samstag. Foto: ZVA/Thomas, Horst

Aachen Ein bislang noch unbekannter Mann hat am Samstag eine Tankstellen-Angestellte bedroht. Er flüchtete mit den Kasseneinnahmen.

Nach einem Überfall auf eine Tankstelle an der Roermonder Straße in Aachen sucht die Polizei Zeugen. Nach Polizeiangaben hat ein bisher unbekannter Mann am vergangenen Samstag, 26. November, gegen 18.15 Uhr eine 52-jährige Angestellte bedroht und Kasseneinnahmen im dreistelligen Bereich geraubt.