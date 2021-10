Vergewaltigung in der Ottostraße : Polizei sucht jetzt mit Phantombild nach Sexualstraftäter

Update Aachen Vor zwei Wochen ist eine Frau in der Aachener Ottostraße in ihrer Wohnung vergewaltigt worden. Nun hat die Polizei ein Phantombild des Tatverdächtigen veröffentlicht.

Vor zwei Wochen ist eine Frau in Aachen Opfer einer Vergewaltigung geworden. Sie gab an, dass kurz vor 12 Uhr an ihrer Wohnung in der Ottostraße ein ihr unbekannter Mann geklingelt und sie an der Tür unter einem Vorwand in ein Gespräch verwickelt habe.