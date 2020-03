Mit Pistole gedroht : Polizei sucht Getränkemarkt-Räuber mit Fotos

Aachen Nach einem Raubüberfall auf einen Getränkemarkt am Dienstagabend im Aachener Stadtteil Richterich sucht die Polizei nach den beiden Tätern.

Gegen 20.45 Uhr am Dienstagabend betraten die beiden bislang unbekannten Männer den Getränkemarkt am Roder Weg und bedrohten einen Angestellten mit einer Pistole. Nachdem ein Täter das vorhandene Bargeld aus der Kasse entwendet hatte, flüchteten beide Täter gemeinsam über die Roermonder Straße in Richtung des Richtericher Marktes.