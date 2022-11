Liebigstraße : Polizei sucht erneut nach Gullydeckel-Dieben im Aachener Norden

Aachen Gefährlicher Diebstahl: In der Liebigstraße in Aachen entwenden Unbekannte mehrere Gullydeckel. Jetzt bittet die Polizei Zeugen um Hilfe.

Bislang unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen insgesamt drei Gullydeckel in der Liebigstraße in Aachen gestohlen.