Kuriose Ladung : Polizei stoppt Transporter mit gebratenen Fledermäusen

Die Bundespolizei Aachen hat an der Ausfahrt Aachen-Brand einen Kleintransporter kontrolliert. Foto: dpa/Karsten Klama

Aachen Die Beamten einer Streife der Bundespolizei Aachen staunten nicht schlecht, als sie einen Kleintransporter an der Ausfahrt Aachen-Brand kontrollierten. Beim Öffnen des Wagens fanden sie unter ungekühlten Fischen die gebratenen Fledermäuse.

Nach Angaben der Bundespolizei hat eine Streife der Bundespolizei Aachen an der Ausfahrt Aachen-Brand einen Kleintransporter aus dem Verkehr gezogen, in dem sich fast eine Tonne ungekühlten Fisch und laut Angaben des Transporteurs gebratene Fledermäuse befanden.

Am Montagmorgen hatte ein 31-Jähriger mit einem Kleintransporter die Ware von Belgien nach Deutschland gebracht, als die Streife ihn in Aachen-Brand anhielt. Die Beamten staunten nicht schlecht, als sie den Transporter öffneten und unter dem Fisch auch die gebratenen Fledermäuse fanden. Sie riefen sofort das zuständige Amt der Städteregion Aachen für Verbraucherschutz, Tierschutz und Veterinärwesen an. Diese entsendeten eine Tierärztin des Bereitschaftsdienstes nach Aachen-Brand, die vor Ort sich ein Bild des Transportes machte.