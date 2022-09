Zwei Autos beschädigt : Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer in Aachen

Aachen Ohne Licht und offenbar betrunken hat ein Aachener am Wochenende mit seinem Auto gleich mehrere Fahrzeuge beschädigt.

Zwei beschädigte Autos sind das Ergebnis einer betrunkenen Autofahrt, die sich am Wochenende ein Aachener geleistet hat. Wie die Polizei am Montag berichtet, war der 42-Jährige in der Nacht zu Samstag, 17. September, auf dem Seilgraben in Aachen unterwegs. Kurz nach Mitternacht verursachte er demnach einen Verkehrsunfall und fuhr zunächst unerkannt davon.