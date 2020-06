„Der Blick war reumütig zu Boden gerichtet“ : Polizei stoppt 16-jährigen Autofahrer

Aachen Ohne Licht und nur im ersten Gang – die monotone und einsame Fahrt eines 16-jährigen Autofahrers im Aachener Stadtteil Brand hat in der Nacht zu Dienstag die Polizei auf den Plan gerufen. Die berichtet über den nicht alltäglichen Einsatz.

„Ein Filius auf Abwegen“ ist die Mitteilung der Polizei zum Einsatz in Brand überschrieben, die an dieser Stelle im Wortlaut widergegeben wird:

„Monotone Vorgänge wie ,Schäfchenzählen’ können beim Einschlafen helfen, das liest man jedenfalls in vielen Ratgebern. In diesem Fall half es den Anwohnern der Erberichshofstraße jedoch wenig, dass ein Auto in der Nacht von Montag auf Dienstag 20 Minuten lang seine monotonen Kreise inmitten der verlassenen Fahrbahn zog. Ohne Licht und nur im ersten Gang.