An der Grenze : Polizei stellt bei Kontrolle mehr als 19.000 Euro sicher

Aachen Bei einer Kontrolle an der Grenze findet die Bundespolizei bei einem 34-Jährigen knapp 20.000 Euro. Weil der sich in Widersprüche verstrickt, wird das Geld sichergestellt.

Bei einer Kontrolle an der niederländisch-deutschen Grenze hat eine Streife der Bundespolizei am Freitag bei einem 32-Jährigen mehr als 19.000 Euro gefunden und sichergestellt. Der Verdächtige passierte am Nachmittag auf der A4 die Grenze und wurde an der Ausfahrt Aachen-Laurensberg von Beamten aus dem Verkehr gezogen.