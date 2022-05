Drogenhandel in der Städteregion : Polizei nimmt vier Verdächtige bei Durchsuchungen fest

Drogenhandel in der Städteregion

Aachen/Stolberg/Herzogenrath Einsatzkräfte der Polizei haben seit Dienstagmorgen insgesamt elf Häuser und Wohnungen in der Städteregion durchsucht. Der Grund: bandenmäßiger Drogenhandel.

Den Durchsuchungen gingen monatelange, verdeckte Ermittlungen gegen eine in Stolberg ansässige Tätergruppierung voraus. An den Einsätzen in Stolberg, Aachen und Herzogenrath waren insgesamt 60 Polizeibeamte beteiligt.