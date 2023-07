Einsatz in Aachen : Polizei nimmt vier Personen vorläufig fest

Aachen Spektakulärer Polizeieinsatz am Mittwoch in Aachen. Vier Personen werden festgenommen. Sie sollen mit gestohlenen Fahrzeugen gehandelt haben.

Bei einem Polizeieinsatz in Aachen sind am frühen Mittwochabend vier Personen vorläufig festgenommen worden.

Wie Kathrin Goebels von der Pressestelle der Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, wurden die Verdächtigen in der Lagerhausstraße gefasst.

Sie stehen im Verdacht, mit gestohlenen Fahrzeugen Hehlerei betrieben zu haben. Aus dem Polizeipräsidium Heilbronn in Baden-Württemberg sei der Hinweis gekommen, dass in Aachen ein gestohlener Wagen verkauft werden solle, so Goebels.

Gegen 17.40 Uhr am Mittwoch nahm eine zivile Polizeieinheit die Verdächtigen in der Lagerhausstraße fest. Die vier Personen hätten keinen aktiven Widerstand geleistet, so die Polizeisprecherin. Ein Fahrzeug wurde nicht weit entfernt in der Wallstraße sichergestellt.