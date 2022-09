Messerstecherei in der Mefferdatisstraße : Polizei nimmt 36 Jahre alten Tatverdächtigen fest

Messerstecherei in der Mefferdatisstraße

Tatverdächtiger in Haft: Gegen einen 36-Jährigen wird wegen Mordversuchs und gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen ermittelt. Foto: dpa/David Inderlied

Aachen Die Aachener Staatsanwaltschaft meldet einen Fahndungserfolg nach der Messerstecherei in der Mefferdatisstraße. Der Verdächtige ist nun in Untersuchungshaft.

Gut eine Woche nach der Messerstecherei in der Mefferdatisstraße in Aachen konnten die Ermittler jetzt einen 36 Jahre alten Tatverdächtigen festnehmen. Dies hat Oberstaatsanwältin Katja Schlenkermann-Pitts am Montag mitgeteilt.