Polizeieinsatz wegen Corona-Demo : „Seebrücke" weicht „Widerstand 2020"

Interessenkonflikt vor dem Elisenbrunnen: Die „Seebrücke Aachen“ demonstrierte gegen die Lebensumstände von Geflüchteten, traf aber am Ende die Entscheidung, wegen des „Widerstands 2020“ zu gehen. Sie bemängelte die fehlende Beachtung der Abstandsvorschriften. Foto: Michael Klarmann

Aachen Die Polizei hat am Samstag, nachdem sie eine Stunde lang eine nicht genehmigte Demonstration am Elisenbrunnen geduldet hatte, dieselbe aufgelöst. In Spitzenzeiten hatten sich dort bis zu 250 Menschen versammelt, um gegen die Corona-Einschränkungen zu protestieren.