Tödlicher Unfall in Aachen : Polizei ermittelt „in alle Richtungen“

Die Unfallstelle auf dem Berliner Ring an der Autobahnauffahrt zur A544. Foto: Polizei Aachen

Update Aachen Ein Motorrad und ein Kastenwagen sind am Mittwochabend auf dem Berliner Ring in Aachen zusammengestoßen. Dabei ist der Motorradfahrer tödlich verletzt worden. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen.