Täter leistet Widerstand : Zeuge erwischt Fahrraddieb vor Aachener Bankfiliale

„Und als Zeuge 110 wählen“ : Wie Sie ihr Fahrrad vor Dieben schützen können Ist ein GPS-Tracker am Fahrrad eine gute Sicherung? Warum ist die Rahmennummer wichtig? Was die Polizei in unserer Region rät und warum sie auf Menschen angewiesen ist, die bei Verdacht die 110 wählen.